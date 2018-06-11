لأول مرة.. «ترامب» وزعيم كوريا الشمالية يتصافحان في سنغافورة (فيديو)

تواصل – وكالات:

بدأت صباح الیوم الثلاثاء، فعاليات القمة التاريخية المرتقبة بین الرئیس الأمريكي دونالد ترامب والزعیم الكوري الشمالي كیم جونغ أون في سنغافورة.

وتصافح الزعیمان أمام الكامیرات، ثم سارا معاً وھما يتبادلان الأحاديث، في طريقھما إلى اجتماع مغلق، حيث يمثل ھذا الاجتماع تحولاً كبیراً في العلاقات بین البلدين اللذين تبادلا حرباً كلامیة خلال العام الماضي.

يذكر أن ھذه أول مرة يلتقي فیه زعیم كوري شمالي مع رئیس أمريكي لا يزال في سدة الحكم، وتأمل واشنطن أن تسفر القمة عن بدء عملیة تمھد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن بیان للبیت الأبیض أن المحادثات بین الولايات المتحدة وكوريا الشمالیة لا تزال جارية وقد سارت بسرعة أكبر من المتوقع.

وأضاف البيان أن البعثة الأمريكیة في سنغافورة أجرت مباحثات ثنائیة مع مسؤولین من كوريا الشمالیة، مشيراً إلى أن البعثة الأمريكیة تضم وزير الخارجیة مايك بومبیو، وكبیر موظفي البیت الأبیض جون كیلي، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، والمتحدثة باسم البیت الأبیض سارة ساندرز، بالإضافة للسفیر سونغ كیم.

ومن المنتظر أن يُعقد غداء عمل، وسینضم مات بوتینغر، كبیر مديري مجلس الأمن القومي لآسیا إلى المأدبة، إلى جانب كبار المسؤولین من البلدين، حسب البیان.

وفي سنغافورة، شھدت السواحل المحیطة بجزيرة سنتوسا حیث يقع فندق كابیلا الذي يستضیف القمة إجراءات أمن غیر مسبوقة باستخدام سفن حربیة ومروحیات.