الاتحاد الدولي للصحفيين يدين تعذيب صحفي بسجون الحوثي حتى الموت

تواصل – واس:

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين المعاملة الوحشية التي تعرض لها الصحفي اليمني أنور الركن في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية التي أدت إلى وفاته.

وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي في بيان له اليوم “إننا ندين بشدة المعاملة البربرية التي تعرض لها الصحفي أنور الركن في اليمن، مطالبًا بوقف هذه الهجمات المنتظمة ضد الصحافة والصحفيين.

من جهتها, أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أن 68 % من حالات الانتهاك لحرية الصحافة في اليمن، التي تجاوزت 300 حالة في العام 2017م ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية العميلة لإيران.