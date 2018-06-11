الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

تواصل – واس:

شنَّت قوات الجيش اليمني بدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية كتاف شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال أركان حرب اللواء 143 مشاة العقيد عباد الحليسي في تصريح لموقع – سبتمبر نت – التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن الجيش اليمني بإسناد مباشر من التحالف العربي، تمكن من تحرير سلسلة جبلية كبيرة وفي مقدمتها جبل القناص الاستراتيجي، وما جاوره في منطقة العطفين بمديرية كتاف شمالي صعدة.

وأضاف أن الميليشيات الانقلابية مُنيت بهزيمة كبيرة خلال المعارك التي دارت حيث أسفرت عن قتل ما يزيد عن خمسة من الانقلابيين بينهم قيادات إلى جانب أسر ستة آخرين وجرح العشرات، واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والذخائر.

ولفت العقيد الحليسي إلى أن المعارك لا تزال على أشدها، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.