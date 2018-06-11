مبادرة ولي العهد.. تسليم أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين 50 ألف ريال

تواصل – واس:

سلم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور النقيب محمد بن سعيد آل عوير اليوم، لجميع أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي هدايا عينية، ومبلغ 50 ألف ريال معايدة لكل أسرة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله.

وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لما تقدمه القيادة الرشيدة لهم من دعم ورعاية في المجالات كافة، مثمنين الرعاية التي يحظون بها، وداعين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وفي ختام الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة رفع وكيل المحافظة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ على هذه المبادرة الغالية من سموه قبل عيد الفطر المبارك لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداءً لتراب وطننا الغالي.