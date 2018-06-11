مشهد مهيب.. توقف الحركة في «صحن المطاف» ليلة 27 رمضان (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على نطاق واسع، الزحام الشديد في صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وبدا صحن المطاف في المقطع وقد توقفت حركة الطائفين فيه بشكل كامل بسبب الزحام، بالإضافة إلى امتلاء أروقة الحرم بالزوار والمعتمرين؛ وذلك في مشهدٍ مهيب نادراً ما يحدث.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رفعت جاهزية منظومة العمل وتعزيز مستوى التكامل بين مختلف الإدارات الخدمية المرتبطة بليلة السابع والعشرين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار البيت.

وكثف الدفاع المدني، في وقتٍ سابق من اليوم استعداداته لتنفيذ الخطة التفصيلية لمراحل “الذروة” بالحرم المكي، ليلة الـ27 من شهر رمضان، فيما طلب “الأمن العام” قبل الليلة اختيار الوقت المناسب لأداء العمرة تجنباً للزحام والتكدس.