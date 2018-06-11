6 أسباب تؤدي إلى توقف محرك السيارة أثناء سيرها

تواصل – وكالات:

أهم جزء لتشغيل السيارة بلا شك هو المحرك؛ لذا يجب الانتباه له وتوليه العناية اللازمة، وفهم المعضلات التي تواجهه، ومنها حدوث توقف للمحرك عن العمل أثناء السير على الطرقات، مع عدم معرفة السائقين لسبب التوقف.

واستعرض موقع “المربع.نت” المختص في السيارات الأسباب التي تؤدي إلى حدوث توقف المحرك أثناء قيادة السيارة، وهي:

1 – تعطل مضخة الوقود

ومضخة الوقود هي الجزء المسؤول عن ضخ الوقود الكافي إلى المحرك أثناء القيادة، وفي حال تعطلها يقف ضخ الوقود للمحرك مما يؤدي إلى توقفه عن العمل، وهنا يجب تغييرها.

2 – فقاعات هواء في مجرى الوقود

وهي من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى توقف عمل المحرك أثناء القيادة، فوجود تلك الفقاعات في مجرى وقود السيارة يؤدي إلى توقف المحرك، وهذا المجرى يكون بين مضخة الوقود والمحرك.

3 – تلف مضخة الحقن

تعطل مضخة الحقن في السيارة يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء السير، ويجب في هذه الحالة الذهاب لمركز صيانة.

4 – عدم وصول كميات كافية من الوقود إلى المحرك

وهي من أهم الأسباب كذلك لتوقف المحرك، حيث إنه في حال تعطل منظم ضغط الحقن في المحرك يؤدي لعدم توصيل الوقود للمحرك؛ مما يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة.

5 – امتلاء فلتر الهواء بالشوائب

ففي حال امتلاء فلتر الهواء بالشوائب والأوساخ يحدث انسداد له؛ مما يؤدي إلى ظهور هذا العطل في السيارة، أو في حال انتهاء عمره الافتراضي.

6 – تقادم البطارية أو تلفها

فإذا كانت بطارية السيارة قديمة ولم تعد تولد الطاقة الكافية للسيارة، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور هذه المشكلة أثناء السير.