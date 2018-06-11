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العراق.. توقيف 4 بينهم رجال شرطة بتهمة حرق مخازن الانتخابات

العراق.. توقيف 4 بينهم رجال شرطة بتهمة حرق مخازن الانتخابات
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تواصل – وكالات:

أعلن التلفزيون العراقي، اليوم الاثنين، أن إحدى المحاكم أمرت بالقبض على 4 أشخاص يشتبه بإشعالهم النار في مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية في بغداد.

وأضاف تليفزيون العراق أن ثلاثة من المشتبه بهم رجال شرطة، والرابع موظف في مفوضية الانتخابات.

وكانت النيران قد اشتعلت في مخازن الانتخابات، أمس الأحد، وسط اتهامات بتعمد إحراقها، وسط دعاوى بتزوير الانتخابات.

وكان البرلمان قد أقر الأسبوع الماضي قانوناً يأمر بإعادة فرز الأصوات يدوياً بعدما زعم عدد من الأحزاب السياسية حدوث تزوير.

وكشف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان العراق، عن تحالف القوى العراقية، محمد نوري العبد ربه، اليوم الاثنين، عن استضافة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ووزير الداخلية، في جلسة استثنائية يعقدها للنواب غداً الثلاثاء، على خلفية إحراق أصوات الناخبين.

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