بُترت قدماه وإحدى يديه.. نقل الطفل يونس «ضحية الحوثيين» إلى المملكة لاستكمال علاجه 

تواصل – واس:

غادر إلى المملكة العربية السعودية الطفل اليمني يونس إسماعيل 12 عاماً لمواصلة تلقي العلاج على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان الطفل يونس قد تعرض لقذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية عليه أدت لبتر قدميه وإحدى يديه وإصابة في العين؛ وذلك في مدينة تعز وسط اليمن وتبنى المركز علاجه كاملاً منذ إصابته قبل نحو عام.

وخضع يونس لإجراء عدة عمليات جراحية في العاصمة عدن تكللت بالنجاح، ومن المتوقع أن يتم في أحد مستشفيات المملكة المتخصصة تركيب أطراف صناعية له وعلاج إصابة العين.

وقدمت أسرة الطفل خالص الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي تبنى علاجه منذ أول يوم، وعلى جهودهم ولمساتهم الإنسانية الحانية.