بينهم 20 قيادياً.. مقتل 250 حوثياً في الحديدة اليمنية خلال أسبوع

تواصل – واس:

حصدت المعارك التي تشهدها جبهة الساحل الغربي جنوبي محافظة الحديدة اليمنية، مصرع أكثر من 250 عنصراً من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال أسبوع واحد من المعارك بينهم أكثر من 20 قيادياً ميدانياً.

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم، إن معارك شرسة تتواصل بين قوات الجيش اليمني الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين الميليشيا الحوثية من جهة أخرى في جبهة الساحل الغربي، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني.

وأسفرت تلك المعارك وغارات التحالف العربي خلال الـ7 الأيام الماضية عن مقتل ما لا يقل عن 250 عنصراً من الميليشيا الحوثية بينهم نحو 20 قيادياً ميدانياً، علاوة على إصابة عشرات آخرين، وفق إحصائيات رصدها الموقع.

وتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني خلال المعارك في الساحل الغربي من أسر ما لا يقل عن 143 عنصراً من عناصر الميليشيا الحوثية.