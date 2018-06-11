بينهم 20 قيادياً.. مقتل 250 حوثياً في الحديدة اليمنية خلال أسبوع

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

النائب العام يوجه بالقبض على المسيء «الثاني» لرجال الجنوب

النائب العام يوجه بالقبض على المسيء «الثاني» لرجال الجنوب

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

بينهم 20 قيادياً.. مقتل 250 حوثياً في الحديدة اليمنية خلال أسبوع

بينهم 20 قيادياً.. مقتل 250 حوثياً في الحديدة اليمنية خلال أسبوع
0

تواصل – واس:

حصدت المعارك التي تشهدها جبهة الساحل الغربي جنوبي محافظة الحديدة اليمنية، مصرع أكثر من 250 عنصراً من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال أسبوع واحد من المعارك بينهم أكثر من 20 قيادياً ميدانياً.

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم، إن معارك شرسة تتواصل بين قوات الجيش اليمني الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين الميليشيا الحوثية من جهة أخرى في جبهة الساحل الغربي، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني.

وأسفرت تلك المعارك وغارات التحالف العربي خلال الـ7 الأيام الماضية عن مقتل ما لا يقل عن 250 عنصراً من الميليشيا الحوثية بينهم نحو 20 قيادياً ميدانياً، علاوة على إصابة عشرات آخرين، وفق إحصائيات رصدها الموقع.

وتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني خلال المعارك في الساحل الغربي من أسر ما لا يقل عن 143 عنصراً من عناصر الميليشيا الحوثية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر عسكرية: القوات اليمنية تحتشد لتحرير الحديدة

مصادر عسكرية: القوات اليمنية تحتشد لتحرير الحديدة

اليمن.. قائد القوات المشتركة يزور الوحدات العسكرية بمنطقة العمليات (صور)

اليمن.. قائد القوات المشتركة يزور الوحدات العسكرية بمنطقة العمليات (صور)

غارات جوية مكثفة تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء وتعز

غارات جوية مكثفة تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء وتعز

اليمن.. مقتل فرقة حوثية من 93 عنصراً في محافظة الحديدة

اليمن.. مقتل فرقة حوثية من 93 عنصراً في محافظة الحديدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>