الإطاحة بـ«هكر» اخترق موقع «stc» وعبث ببيانات المشتركين

تواصل – فريق التحرير:

نجحت السلطات الأمنیة في الإطاحة بـ”ھكر” اخترق موقع شركة الاتصالات السعودية “stc” على الإنترنت، وعمد لتسريب بیانات ومعلومات خاصة بعدد من مشتركي الشركة.

وأوضحت مصادر، أن مختصین في أمن المعلومات تابعوا “الھكر”، وثبت سوء استغلاله للمعلومات والثغرات، فألقت الجھات الأمنیة القبض علیه، كما جرى استعادة كافة المعلومات الإلكترونیة التي سربھا.

فیما دعا مختصون الجھات الحكومیة بضرورة تأمین المعلومات والبیانات التي يجري تداولھا على شبكة الإنترنت، خاصة تلك التي تخزن في خوادم داخل أو خارج المنظمات؛ لاحتمال تعرضھا لخطر الاختراق من قبل الھكرز الذين يستغلون الثغرات المعلوماتیة لاختراق المواقع والشبكات.