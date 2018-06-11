المملكة تطالب بتشديد الرقابة على المواقع النووية العسكرية في ‫إيران

تواصل – واس :

أكدّت المملكة العربية السعودية، على أهمية إيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية في ‫إيران.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا السفير نبيل العشري، خلال اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الأمم المتحدة في فيينا، الذي عُقد برئاسة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، بحضور الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد القائم بالأعمال السفير نبيل العشري، على مطالب المملكة بإيجاد آليات لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المواقع العسكرية في ‫إيران، التي من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلنة وتستهدف أمن المنطقه.

كما دحض العشري إدعاءات السفير الإيراني ضد المملكة خلال الاجتماع، مؤكداً استمرار المملكة في التصدي ومكافحة الإرهاب في المنطقة والمدعوم بسخاء من قبل ‫إيران من خلال الميليشيات الإرهابية.

‫وأعرب العشري عن ثقة المملكة في قدرة وكفاءة الوكالة ومفتشيها في تنفيذ أعمال التحقق والرصد لبرامج إيران العسكرية النووية المعلنة وغير المعلنة.