بطل آسيا بالوثب الطويل.. كويتي ينسحب من مسابقة عالمية بسبب لاعب صهيوني

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انسحب بطل آسيا في لعبة الوثب الطويل الكويتي صالح الحداد، من مسابقة بطولة كأس «فلندرز» البلجيكي، بسبب لاعب من كيان الاحتلال الصهيوني.

وقال «الحداد»؛ في تصريح مقتضب تعليقاً على انسحابه -بحسب صحيفة «القبس» الكويتية-: «إنه قرَّر الانسحاب بسبب مشاركة لاعب صهيوني في البطولة واحتراماً للشعب الفلسطيني».

من جانبها، أشادت وسائل الإعلام الفلسطينية بموقف اللاعب الكويتي «الحداد»، معتبرين أنه فخر لكل مسلم عربي؛ نظراً لأنه وضع الكيان الصهيوني في مأزق أمام المجتمع الدولي بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وتستمرّ الكويت في مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية؛ حيث عرقلت مؤخراً اقتراحاً أميركياً لإصدار إعلانٍ يندد بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على الأراضي المحتلة.