الأردن يشكر المملكة والكويت والإمارات على المساعدات

أعرب رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عمر الرزاز، عن شكر الأردن وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، على حزمة المساعدات الاقتصادية التي تم تقديمها لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء المكلف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: “نشكر الأشقاء العرب كما عودونا في الوقوف إلى جانب الأردن دائمًا وأبدًا، وآخرها ما نتج عن الاجتماع الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكة المكرمة، وضم ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى جانب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية، وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة”.

وأكد “الرزاز” أن الأشقاء في المملكة والكويت والإمارات، بادروا بالوقوف معنا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، ونحن نؤكد شكرنا وتقديرنا وعرفاننا لهذا الجهد من أشقائنا العرب.