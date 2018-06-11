ثلاث إصابات في حريق شب بـ«مول تجاري» بالطائف

تواصل – الطائف:

سيطرت فرع الدفاع المدني بمحافظة “الطائف” على حريق شب حريق في صالة ألعاب في الدور الثالث في مركز تجاري بشارع وادي وج في حي حوايا.

ونتج عن الحريق ثلاث إصابات، تم نقل حالتين لمستشفى الملك فيصل الطبي ، فيما تم علاج حالة واحدة بالموقع دون الحاجة لنقلها بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أنه تم انتقال الفرق اللازمة للموقع والسيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني قبل انتشاره .

فيما ذكر المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة عمليات الهلال الاحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغ من العمليات الموحدة بالمنطقة عن وجود حالة حريق، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع .