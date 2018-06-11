ثلاث إصابات في حريق شب بـ«مول تجاري» بالطائف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

ثلاث إصابات في حريق شب بـ«مول تجاري» بالطائف

ثلاث إصابات في حريق شب بـ«مول تجاري» بالطائف
0

تواصل – الطائف:

سيطرت فرع الدفاع المدني بمحافظة “الطائف” على حريق شب حريق في صالة ألعاب في الدور الثالث في مركز تجاري بشارع وادي وج في حي حوايا.

ونتج عن الحريق ثلاث إصابات، تم نقل حالتين لمستشفى الملك فيصل الطبي ، فيما تم علاج حالة واحدة بالموقع دون الحاجة لنقلها بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أنه تم انتقال الفرق اللازمة للموقع والسيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني قبل انتشاره .

فيما ذكر المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة عمليات الهلال الاحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغ من العمليات الموحدة بالمنطقة عن وجود حالة حريق، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الدفاع المدني يتأهب استعداداً لليلة 27 رمضان

الدفاع المدني يتأهب استعداداً لليلة 27 رمضان

الدفاع المدني يعلن عن وظائف مؤقتة خلال موسم الحج.. راتب 6 آلاف ريال

الدفاع المدني يعلن عن وظائف مؤقتة خلال موسم الحج.. راتب 6 آلاف ريال

احتجاز 7 أشخاص إثر حريق بمركز «السلام مول» وسط جدة (صور)

احتجاز 7 أشخاص إثر حريق بمركز «السلام مول» وسط جدة (صور)

أبها.. إنقاذ «عشريني» فُقد في منحدر صخري وعر

أبها.. إنقاذ «عشريني» فُقد في منحدر صخري وعر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>