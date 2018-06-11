إيران.. استمرار الاحتجاجات العمالية بسبب تأخر المستحقات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

إيران.. استمرار الاحتجاجات العمالية بسبب تأخر المستحقات

إيران.. استمرار الاحتجاجات العمالية بسبب تأخر المستحقات
0

تواصل – وكالات:

تجمع عدد من عمال شركة ( بتروكيميات) في مدينة ( معشور) احتجاجاً على التأخر في دفع مستحقاتهم منذ (6) أشهر، واستمر عدد من عمال شركة (فولاذ) في مدينة (الأحواز) بالاحتجاج اعتراضاً على عدم استلام مستحقاتهم المالية، فيما احتج عدد من عمال شرکة الکهرباء في مدينة (کاشان) أمام مرکز الطاقة مطالبین بمستحقاتهم.

واستمر عدد من أهالي مدينة (إيران شهر) التابعة لمحافظة (بلوشستان) بالتجمع أمام مقر شركة الكهرباء بسبب مشاكل التيار الكهربائي التي أدت إلى إحتراق الأجهزةالكهربائية في منازلهم، وأضرب عدد من عمال شركة ألبان (مانيزان) في مدينة (اسلام آباد) الواقعة في غرب محافظة (كرمانشاه) اعتراضاً على عدم استلام رواتبهم المتأخرة، واحتج عمال شرکة (جوب کیش) للصناعات الخشبيه بجزيرة (كيش) اعتراضاً على عدم استلام مستحقاتهم منذ (6) شهور.

وفي ذات السياق تجمع عدد من مقاولین بلدیة (طهران) أمام المجمع الرئاسي مطالبین بمستحقاتهم المالية، كما تجمع عدداً من الاطباء و الممرضین بمستشفی (نمازي) في مدینة (شیراز) بسبب عدم استلام مستحقاتهم منذ (6) أشهر ، كما عاد منسوبو مستشفى ( الخميني) في مدينة ( كرج) بالاحتجاج اعتراضاً على تأخر رواتبهم، واستمر احتجاج عدد من المستثمرين المتضررين في الشركات المالية (كيش) و( شانديز) في مدينة (طهران) أمام مقر البرلمان الايراني مطالبین بمستحقاتهم.كما تجمع عدد من المتضررين من شرکة (بديده) أمام مکتب الرئیس (روحاني) بمدينة (طهران) مطالبین بأموالهم المنهوبة، كما تجمع مجموعة من الرياضيين في مدينة ( أراك) احتجاجاً على عدم التزام عمدة ( المدينة) بوعوده في دفع مستحقاتهم المتأخرة.

من جهة أخرى حدثت اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعة للحرس الثوري وعدد من المسلحين الأكراد في منطقتي “أشنوية و سروآباد” القريبة من حدود (إقليم _ كردستان العراق)، ونتج عن ذلك مقتل (6) وإصابة (3) من المسلحين الأكراد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد سحب قانون الضرائب.. الأردن يعلن انتهاء الاحتجاجات

بعد سحب قانون الضرائب.. الأردن يعلن انتهاء الاحتجاجات

الأردن: الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

الأردن: الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

«الجزائية» تقضي بإعدام 4 إرهابيين كوَّنوا خلية لصالح إيران

«الجزائية» تقضي بإعدام 4 إرهابيين كوَّنوا خلية لصالح إيران

بالفيديو.. أشهر بحيرات الملح تختفي من إيران

بالفيديو.. أشهر بحيرات الملح تختفي من إيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>