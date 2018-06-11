إيران.. استمرار الاحتجاجات العمالية بسبب تأخر المستحقات

تواصل – وكالات:

تجمع عدد من عمال شركة ( بتروكيميات) في مدينة ( معشور) احتجاجاً على التأخر في دفع مستحقاتهم منذ (6) أشهر، واستمر عدد من عمال شركة (فولاذ) في مدينة (الأحواز) بالاحتجاج اعتراضاً على عدم استلام مستحقاتهم المالية، فيما احتج عدد من عمال شرکة الکهرباء في مدينة (کاشان) أمام مرکز الطاقة مطالبین بمستحقاتهم.

واستمر عدد من أهالي مدينة (إيران شهر) التابعة لمحافظة (بلوشستان) بالتجمع أمام مقر شركة الكهرباء بسبب مشاكل التيار الكهربائي التي أدت إلى إحتراق الأجهزةالكهربائية في منازلهم، وأضرب عدد من عمال شركة ألبان (مانيزان) في مدينة (اسلام آباد) الواقعة في غرب محافظة (كرمانشاه) اعتراضاً على عدم استلام رواتبهم المتأخرة، واحتج عمال شرکة (جوب کیش) للصناعات الخشبيه بجزيرة (كيش) اعتراضاً على عدم استلام مستحقاتهم منذ (6) شهور.

وفي ذات السياق تجمع عدد من مقاولین بلدیة (طهران) أمام المجمع الرئاسي مطالبین بمستحقاتهم المالية، كما تجمع عدداً من الاطباء و الممرضین بمستشفی (نمازي) في مدینة (شیراز) بسبب عدم استلام مستحقاتهم منذ (6) أشهر ، كما عاد منسوبو مستشفى ( الخميني) في مدينة ( كرج) بالاحتجاج اعتراضاً على تأخر رواتبهم، واستمر احتجاج عدد من المستثمرين المتضررين في الشركات المالية (كيش) و( شانديز) في مدينة (طهران) أمام مقر البرلمان الايراني مطالبین بمستحقاتهم.كما تجمع عدد من المتضررين من شرکة (بديده) أمام مکتب الرئیس (روحاني) بمدينة (طهران) مطالبین بأموالهم المنهوبة، كما تجمع مجموعة من الرياضيين في مدينة ( أراك) احتجاجاً على عدم التزام عمدة ( المدينة) بوعوده في دفع مستحقاتهم المتأخرة.

من جهة أخرى حدثت اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعة للحرس الثوري وعدد من المسلحين الأكراد في منطقتي “أشنوية و سروآباد” القريبة من حدود (إقليم _ كردستان العراق)، ونتج عن ذلك مقتل (6) وإصابة (3) من المسلحين الأكراد.