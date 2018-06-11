50 ألف ريال وهدايا عينية لأسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين ومصابي العجز الكلي

تواصل – واس:

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، سلم قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبد الله بن صالح القفاري مساء أمس مبادرة سموه لجميع أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي هدايا عينية ومبلغ خمسين ألف ريال معايدة لكل أسرة، وذلك في مدينة الملك فيصل العسكرية.

وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لما تقدمه القيادة الرشيدة لهم من دعم ورعاية في المجالات كافة، مثمنين الرعاية التي يحظون بها، وداعين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وفي ختام الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة قدم قائد المنطقة الجنوبية باسم القوات المسلحة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ على هذه المبادرة الغالية من سموه قبل عيد الفطر المبارك لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لتراب وطننا الغالي.