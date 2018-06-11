50 ألف ريال وهدايا عينية لأسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين ومصابي العجز الكلي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

50 ألف ريال وهدايا عينية لأسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين ومصابي العجز الكلي

50 ألف ريال وهدايا عينية لأسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين ومصابي العجز الكلي
0

تواصل – واس:

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، سلم قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبد الله بن صالح القفاري مساء أمس مبادرة سموه لجميع أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي هدايا عينية ومبلغ خمسين ألف ريال معايدة لكل أسرة، وذلك في مدينة الملك فيصل العسكرية.

وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لما تقدمه القيادة الرشيدة لهم من دعم ورعاية في المجالات كافة، مثمنين الرعاية التي يحظون بها، وداعين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وفي ختام الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة قدم قائد المنطقة الجنوبية باسم القوات المسلحة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ على هذه المبادرة الغالية من سموه قبل عيد الفطر المبارك لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لتراب وطننا الغالي.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حرس الحدود» يكشف حقيقة مقطع «مُدَّعي الإصابة بالحد الجنوبي»

«حرس الحدود» يكشف حقيقة مقطع «مُدَّعي الإصابة بالحد الجنوبي»

ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع ولي عهد البحرين

ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية مع ولي عهد البحرين

الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي

الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي

تعرّف على نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

تعرّف على نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>