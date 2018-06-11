وزير الأوقاف اليمني: فِكر الحوثي يلتقي مع الخوارج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

شاهد.. سرقة سيارة من أمام محل بالمجاردة

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

«البنوك» تكشف طريقة استرداد بطاقة الصرف الآلي إذا ابتلعها الجهاز

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

وزير الأوقاف اليمني: فِكر الحوثي يلتقي مع الخوارج

وزير الأوقاف اليمني: فِكر الحوثي يلتقي مع الخوارج
0

تواصل – واس:

أكد معالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية أن الفكر الذي تحمله ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية يلتقي مع فكر الفئة الضالة والخوارج.

وقال في تصريحات لمجلة “المنبر اليمنية”: إن الفتوى لدى الفكر الحوثي استباحت اليمنيين واليمن تدميرا وقتلا وتخريباً، وأن دار الإفتاء الحوثية المختطفة أعضاؤها من سلالة واحدة، وهذا معناه أنه لا يصلح للحكم إلا هؤلاء ولا للفتوى إلا هؤلاء وهم اليوم يستبيحون كل المدن اليمنية ويستبيحون دماء اليمنيين بالفتوى، ويدمرون تعز ويقضون عليها بفتوى.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي وزعيمها عبد الملك الحوثي حمل السلاح في وجه الدولة وخرج على ولي الأمر واجتاح المدن، وحاصر الرئاسة، ولاحق الناس بالطيران ودمر البلاد، وأراد أن يحكم اليمن بالقوة.

وأكد عطية أنه لا يوجد أمام الشعب اليمني اليوم إلا خيارين لا ثالث لهما: إما أن يختار طريق الشرعية وفيها الحرية والكرامة، وإما طريق العبودية وتقسيم اليمن إلى طبقتين طبقة تحكم من أعلى والبقية رعية وتنتظر ما يقول لها الحوثي.

وأكد الوزير أحمد عطية أن الحرب في اليمن حرب سياسية بامتياز للسيطرة على اليمن وغلفها الانقلابيون الحوثيون بغلاف ديني لا غير.

وبين أن الفكر الطائفي الإيراني استخدم الدين للابتزاز وأراد أن ينشر هذا الفكر في الكثير من الدول منها سوريا والعراق واليمن ولبنان مشيرا إلى أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران غسلوا أدمغة أبناء القبائل اليمنية وأقنعوهم بأن الموجودين في تعز وبيحان ومأرب والساحل الغربي، والحديدة، وغيرها ليسوا يمنيين، وأن هؤلاء أعداء.

وطالب وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، العلماء والدعاة، ووسائل الإعلام، ورجال الفكر بالتوضيح، والتوعية، والإرشاد لإزالة هذه الأخطاء التي علقت في رؤوس هؤلاء الشباب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يستعيد منطقة الجاح الأسفل ‏قرب «الحديدة»

الجيش اليمني يستعيد منطقة الجاح الأسفل ‏قرب «الحديدة»

بالفيديو.. يمنيون ينددون بقصف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأحياء السكنية

بالفيديو.. يمنيون ينددون بقصف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأحياء السكنية

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

رواد مواقع التواصل يطيحون باللص صاحب مقطع انتزاع حقيبة امرأة بالقوة

رواد مواقع التواصل يطيحون باللص صاحب مقطع انتزاع حقيبة امرأة بالقوة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..
تدوينات حرة

اللقاءات العائلية.. أبعادها وسبل تطويرها..

المزيد
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>