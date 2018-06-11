وفاه و10 إصابات في حادث مروري بالرياض

تواصل – الرياض:

كشفت “صحة الرياض” عن استنفار الطواقم الطبية والفنية العاملة في مستشفيي الرين والأفلاج نتيجة حادث مروري، نتج عنه 11 حالة من بينها حالة وفاة.

وأوضحت “أنه تم خلال الساعات الماضية استقبال أكثر من 8 حالات، منها حالة وفاة بمستشفى الأفلاج بينما بقيت الحالات مستقرة، كما تم استقبال عدد 3 حالات بمستشفى الرين اثنتان منها حرجة حيث تم تحويل إحدى الحالات إلى مستشفى القويعية، حيث تم استنفار كافة الطواقم الطبية والفنية للتعامل مع هذه الحالات وتغطية العمل”.

وناشدت “صحة الرياض” كافة سالكي الطرق بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما حقق السلامة للجميع.