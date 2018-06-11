12 قتيلاً و31 جريحًا في هجوم على مبنى وزاري بأفغانستان

تواصل – واس:

قُتل 12 شخصًا على الأقل وأصيب 31 آخرون بجروح عندما فجَّر انتحاري نفسه خارج مبنى إحدى الوزارات في كابول اليوم، تزامنًا مع مغادرة الموظفين لمكاتبهم في وقت مبكر بمناسبة شهر رمضان، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأعطى الناطق باسم وزارة الصحة وحيد مجروح، حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفذه انتحاري عند مدخل وزارة إصلاح وتنمية الأرياف.

من جهته، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية التنظيم عن التفجير. وكان التنظيم الذي ظهر لأول مرة في أفغانستان عام 2015، أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات في كابول خلال الشهور المنصرمة. ولم يذكر التنظيم دليلاً على مزاعمه.