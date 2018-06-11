أميرا عسير والباحة يشكران النائب العام لاهتمامه بقضية المسيء لقبائل الجنوب

تواصل – فريق التحرير: وجّه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، الشكر للنائب العام؛ لتوجيهه بالتحقيق في مقطع الشخص المسيء لقبائل الجنوب، ‏وتحريك دعوى جزائية للمصلحة العامة؛ مؤكداً حرصه ومتابعته للموضوع واستعداد الإمارة لتقديم أي دعم أو مساندة.

‏كما قدّم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، الشكر للنائب العام؛ لاهتمامه بالقضية؛ مؤكداً حرصه ومتابعته لهذا الموضوع.

وكان النائب العام قد وجّه بالتحقق من صحة المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحريك الدعوى الجزائية للمصلحة العامة وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام.