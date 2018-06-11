«الأرصاد» تُحذر من أمطار رعدية متوقعة تشمل 3 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، عن تنبيه يشمل 3 مناطق من هطول أمطار رعدية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن منطقة عسير (أبها ومحايل عسير وخميس مطير وبللسمر وسبت العلاية والنماص وبارق والجرف والأجزاء المجاورة)، ستشهد هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، ابتداءً من الواحدة صباح اليوم حتى التاسعة مساءً.

وأضافت أن الحالة المذكورة تشهدها منطقة الباحة (الباحة وبلجرشي والأجزاء المجاورة) أيضًا ابتداءً من الساعة الواحدة صباح اليوم حتى العاشرة مساءً، إضافة إلى منطقة جازان، ابتداءً من الساعة الواحدة صباح اليوم حتى الثامنة مساءً.

وأشارت “الأرصاد” في تقريرها اليومي لحالة الطقس، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.