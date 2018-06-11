الشرطة تكشف ملابسات ضبط المسيء لقبائل الجنوب.. حاول الهرب لدولة مجاورة

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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن القبض على الشخص المسيء لقبائل الجنوب بعدما تم رصد مقطع فيديو له مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي يتحدث بما يمكن وصفه بالإساءة لقبائل منطقة الجنوب؛ نظراً لما يمثله هذا التصرف من مساس بالنظام العام واللحمة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت البحث والتحري عن صاحب المقطع وبفضل من الله وتوفيقه وبناء على التنسيق الأمني المشترك بين شرطة المنطقة الشرقية وشرطة منطقة الرياض، تم تحديد هوية المتهم وتوفرت معلومات عن عزمه الهرب لخارج البلاد عبر منفذ البطحاء الحدودي.

وأضاف: تم وضع الترتيبات وتمرير المعلومات اللازمة للجهة المختصة والقبض عليه من قبل المختصين بجوازات المنفذ أثناء محاولته إنهاء إجراءات المغادرة، وقد تبين أن المتهم مواطن ثلاثيني تم التحفظ عليه تمهيداً لبعثه لشرطة منطقة الرياض لاستيفاء الإجراءات اللازمة في القضية وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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