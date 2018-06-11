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خلال 5 أشهر.. 4537 مهندساً أجنبياً يغادرون سجلات «هيئة المهندسين»

خلال 5 أشهر.. 4537 مهندساً أجنبياً يغادرون سجلات «هيئة المهندسين»
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تواصل – الرياض:

تراجعت أعداد المهندسين الوافدين في سجلات الهيئة السعودية للمهندسين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنحو 4537 ألف مهندس، فيما ارتفعت أعداد المهندسين السعوديين في سجلات الهيئة في الفترة ذاتها بنحو 6300 مهندس.

وبحسب إحصائية لـ”هيئة المهندسين” بلغ عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين منذ بداية 2018، حتى أمس، نحو 200 ألف مهندس عامل في المملكة، في أكثر من 2942 مكتباً هندسياً رئيساً وفرعياً معتمداً.

وبلغ أعداد المهندسين الوافدين في المملكة نحو 168266، مشكلة نسبة انخفاض تقدر بـ 3.7 في المائة، مقارنة بنهاية 2017 الذي سجل 172796 مهندساً وافداً.
ووفقاً لبيانات هيئة المهندسين، فإن نسبة المهندسين الوافدين بلغت 81.2 في المائة من إجمالي عدد المهندسين المسجلين في الهيئة.

فيما ارتفعت أعداد المهندسين السعوديين المسجلين لدى الهيئة من 25426 إلى 31726 مهندساً، مشكلة نسبة ارتفاع بلغت نحو 6 في المائة، ليصبح إجمالي نسبتهم الحالي 18.8 في المائة بدلاً من 13 في المائة بنهاية 2017.

ويقدر عدد المكاتب الرئيسة، التي يعمل فيها هؤلاء المهندسون 2371 مكتباً هندسياً، إضافة إلى 571 مكتباً فرعياً، فيما يبلغ عدد المحكمين من المهندسين السعوديين 97 محكماً، مقابل 28 محكماً أجنبياً. حسب “الاقتصادية”.

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