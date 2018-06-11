«ساما»: 4 متغيرات تحدد تسعير التأمين «تجاه الغير» للمركبات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

مصادر: «النائب العام» یوجه بالتحقیق في مقطع الإساءة لقبائل الجنوب

مصادر: «النائب العام» یوجه بالتحقیق في مقطع الإساءة لقبائل الجنوب

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

«ساما»: 4 متغيرات تحدد تسعير التأمين «تجاه الغير» للمركبات

«ساما»: 4 متغيرات تحدد تسعير التأمين «تجاه الغير» للمركبات
0

تواصل – الرياض:

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 10 شوال المقبل الموافق 24 يونيو الجاري موعداً لتطبيق وثيقة «متغيرات التسعير» لبوليصة «تجاه الغير» للمركبات، لتشمل 4 متغيرات تسعير كحد أدنى، على أن تتضمن المتغيرات في التأمين «الشامل» 7 متغيرات كحد أدنى.

وستطبق 10 متغيرات تسعير كحد أدني اعتباراً من شهر يناير المقبل لوثيقة «تجاه الغير»، و13 متغير تسعير كحد أدنى في التأمين «الشامل» بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وحذرت «ساما» في تعميم أصدرته لجميع شركات التأمين من تقديم عروض أسعار دون الحصول على معلومات اكتتاب كافية، بما في ذلك سجل المطالبات عندما تكون الوثيقة مسعرة حسب السجل، بحيث يستند عليها لتحديد أسعار أقساط مناسبة لشروط وأحكام وثيقة التأمين المقدمة، لافتة إلى أن وثيقة «متغيرات التسعير» تطبق على جميع بوالص التأمين من جميع الفئات.

وتتضمن حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير 53 بنداً، تشمل عوامل ذات صلة بالمؤمن له (العمر، والجنس، والتعليم، والحالة الاجتماعية، والمهنة، والعنوان الوطني وغيرها، وكذلك عوامل ذات صلة بالوثيقة (شامل، تجاه الغير)، وإصلاح الوكالة أو خارجها والتغطية المحلية أو في دول الخليج وأيضا عوامل ذات صلة بالسائق (العمر، والجنس، والتعليم، ونوع الرخصة، وعدد سنوات امتلاك الرخصة السعودية وغيرها)، وعوامل ذات صلة بالمركبة (الشركة المصنعة، وسنة الصنع، والقيمة التأمينية، وعدد المقاعد، والكاميرا الخفية، والكاميرا الأمامية، وجهاز إنذار ضد السرقة، ومثبت السرعة)، وكذلك الدرجة التي حصل عليها كل سائق في (استخدام المكابح، وتجاوز المنعطفات، والالتزام بالسرعة المحددة، والوقت، والمسافة المقطوعة، واستخدام أحزمة الأمان).

من جهته قال خبير التأمين زياد القاسم: إن البيانات الجديدة الصادرة من «ساما» تهدف إلى تحديد التسعيرة المناسبة وفقاً للخسائر المتوقعة لأصحاب البوالص.

وقال: «البنود المنصوص عليها في «متغيرات التسعير» تؤثر على درجة احتمال وقوع الخطر، و«ساما» وضعت في الاعتبار الشكاوى من ملاك المركبات من الزيادة الحاصلة في بوالص التأمين»، مرجعا أسباب ارتفاع وثائق المركبات لزيادة حجم المطالبات على شركات التأمين خلال الفترة الماضية.

ونوه بأن شركات التأمين ستحتسب تسعيرة البوليصة وفقا للالتزام بالبنود المنصوص عليها (53 بنداً)، وأضاف: تسعيرة وثائق المركبات ستأخذ في الاعتبارات جميع البيانات السابقة دون الاعتماد على بعض البيانات وإغفال البعض الآخر، كما أن درجة احتمال الخطر تختلف من سائق لآخر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد المنع.. «ساما» تسمح لـ«أليانز السعودي الفرنسي للتأمين» بممارسة نشاطها

بعد المنع.. «ساما» تسمح لـ«أليانز السعودي الفرنسي للتأمين» بممارسة نشاطها

إيقاف شركة شديد وشركاه لوساطة التأمين

إيقاف شركة شديد وشركاه لوساطة التأمين

«مؤسسة النقد» تحذر مجدداً من شركات «الفوركس»

«مؤسسة النقد» تحذر مجدداً من شركات «الفوركس»

«ساما» تحذر الجهات التي تشرف عليها من تلك المخالفة

«ساما» تحذر الجهات التي تشرف عليها من تلك المخالفة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>