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22 ألف قضية «رفع نفقة» بمحاكم الأحوال الشخصية

22 ألف قضية «رفع نفقة» بمحاكم الأحوال الشخصية
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تواصل – الرياض:

شهدت محاكم الأحوال الشخصية بكافة مناطق المملكة ارتفاعاً بعدد قضايا النفقات وما يلحق بها، حيث بلغت 22212 قضية نفقات منذ بداية العام وحتى الـ22 من رمضان الحالي حيث تقدم بها عدد من المطلقات اللاتي طالبن برفع قيمة النفقة.

وأوضحت مصادر من محاكم الأحوال الشخصية أن عدد من المطلقات تقدمن بطلب رفع قيمة النفقة التي تُستقطع من الطليق لأبنائه.

وأوضح المستشار الشرعي مصلح النايف، أن قضايا النفقة ترفع من قبل المطلقة وحسب التعميم الجديد الذي طبق والصادر من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووجه لكافة المحاكم بأن يعتبر الشخص الممتنع عن النفقة المقررة شرعا من صور التعنيف الموجه للأطفال «أبناء المطلق». حسب “الوطن”.

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