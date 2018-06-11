بالصور.. محافظ الخفجي يزور جمعية التحفيظ ويعلن اكتمال الوقف

تواصل – فريق التحرير:

في إطار الحرص والمتابعة الدائمة لنشاطات الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفظ القرآن الكريم، قام محافظ الخفجي “محمد بن سلطان الهزاع” بزيارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) للوقوف على إنجازات كل قسم في الجمعية لخدمة القرآن الكريم وحفاظه في المجمعات والحلقات الرجالية والدور النسائية ومعهد المعلمات وتعليم الصغار.

وكان في استقبال المحافظ، كل من المهندس ناصر الهاجري عضو مجلس الإدارة والمسؤول المالي، وحافظ العنزي مدير لجنة تواصل، وعبدالعزيز العضيلة مدير العلاقات العامة بالجمعية.

وخلال الزيارة استمع سعادته لشرح وافٍ عن جديد مناشط الجمعية، كما استمع إلى دور الاستثمار في الأوقاف لتبقى ريعاً ثابتاً للجمعية مستقبلاً، واختتم سعادته اللقاء ببشارة اكتمال وقف القرآن بالخفجي في الوقت نفسه قام سعادته بشكر مؤسسة آفاق الحكمة التي تبرعت للوقف ب ٥ ملايين وثلاثمائة ألف ريال، كما شكر كل المشاركين من أهالي الخفجي وخارجها الذي ساهموا بمبلغ ٧٣٢٠٠٠ ريال.

وفي ختام الزيارة قدم المهندس ناصر الهاجري درع شكر لسعادة المحافظ على دعمه المستمر للجمعية، كما أخذت صورة جماعية مع أعضاء مجلس الإدارة.