توقعات «الأرصاد»: رياح نشطة وغيوم على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة) و سماء غائمة جزئياً على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.