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تعرف على التوزيع الجغرافي لاحتياج التعيين على الوظائف التعليمية

تعرف على التوزيع الجغرافي لاحتياج التعيين على الوظائف التعليمية
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة التعليم اليوم الأحد عن التوزيع الجغرافي لاحتياج التعيين على الوظائف التعليمية للمعلمين والذي يبدأ التقديم عليها من الرابع من شوال ولمدة ستة أيام.

وكانت وزارة التعليم قد دعت في أول إعلان لها بعد تمكينها من شغل وظائفها وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.. المواطنين والمواطنات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وسيكون التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة

www.mcs.gov.sa المدنية الخدمة وسيكون الترشيح بحسب الاحتياج الفعلي الذي سيتحدد في ضوء ما ستسفر عنه حركة المتقاعدين السنوية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمدارس، وقد بلغ إجمالي الاحتياج المتوقع (9817) وظيفة مخصصة على النحو التالي

 

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