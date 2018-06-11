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تحطم مقاتلة «F15» أمريكية ونجاة قائدها في بحر باليابان

تحطم مقاتلة «F15» أمريكية ونجاة قائدها في بحر باليابان
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تواصل – وكالات:

تحطمت مقاتلة أمريكية، من طراز «إف 15» في البحر بجنوب اليابان صباح اليوم الإثنين، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني، غير أن الطيار استطاع الخروج منها وقامت القوات اليابانية بإنقاذه.

وقال الوزير ايتسونوري اونوديرا للصحافيين ‘‘الطيار التابع للقاعدة الجوية الأميركية في كادينا قذف بنفسه (من الطائرة) عندما كان على بعد حوالى 80 كيلومترا جنوب ناها العاصمة الإقليمية لجزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان‘‘.

وبعد ساعة تقريبا من تلقيه تنبيها، رصد الجيش الياباني مكان الطيار وقام بمساعدته، على ما أوضح الوزير، ووفقا لقناة «إن أتش كيه» التلفزيونية اليابانية العامة، أصيب الطيار بكسر في الساق، لكن حياته ليست في خطر.

وتضم جزيرة أوكيناوا التي احتلها الأمريكيون بعد الحرب العالمية الثانية وأعيدت إلى اليابان في 1972، أكثر من نصف عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في اليابان، وعددهم الإجمالي 47 ألف جندي.

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