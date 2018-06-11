القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

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ألقت الجهات الأمنية القبض على المسيء لقبائل جنوب المملكة، والذي ظهر في مقطع فيديو من إنتاجه الشخصي وذكر فيه ما من شأنه المساس بالنظام العام واللحمة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب، قد وجه بالتحقق من صحة المقطع، وتحريك الدعوى الجزائية للمصلحة العامة وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام.

و أكدت مصادر أن المتهم خالف كلا من النظام الأساسي للحكم ونظام الجرائم المعلوماتية، ومعرضا للعقوبة التعزيرية والتي يراها القاضي بالسجن والجلد، وذلك بناءً على الحق الخاص للمساء إليهم، وكذلك العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامة ٣ ملايين ریال وذلك لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية وإنتاجه ما يمس النظام العام والقيم الدينية واللحمة والوطنية، بحسب “عكاظ”.

وبينت المصادر أن المتهم خالف نظام الجرائم المعلوماتية، وكذلك خالف المادة 12 من النظام الأساسي للحكم، كونها نصت على تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل مايؤدي إلى التفرقة والفتنة والانقسام.

وذكرت المصادر أن المحكمة الجزائية هي المختصة بنظر القضية وسيحال لها الشخص بعد القبض عليه والتحقيق معه من قبل النيابة العامة، حيث يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال.