حالة وفاة وإصابة 10 آخرين في حادث مروري بالرياض

تواصل – الرياض:

أسفر حادث مروري مروع عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، حيث استنفرت صحة الرياض الطواقم الطبية والفنية العاملة في مستشفيي الرين والأفلاج لمباشرة الحادث.

وأوضحت صحة الرياض أنه تم خلال الساعات الماضية استقبال أكثر من 8 حالات، منها حالة وفاة بمستشفى الأفلاج بينما بقيت الحالات الأخرى مستقرة، كما تم استقبال عدد 3 حالات بمستشفى الرين، اثنتان منها حرجة حيث تم تحويل إحدى الحالات إلى مستشفى القويعية، كما تم استنفار كافة الطواقم الطبية والفنية للتعامل مع هذه الحالات وتغطية العمل.

وأشارت إلى أنها تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن وظهور صحة الرياض بما يليق بها.

وناشدت صحة الرياض كافة سالكي الطرق بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.