قريباً.. تسجيل الزواج مع «الأحوال المدنية» و«مركز المعلومات»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

القبض على المسيء لقبائل الجنوب.. والسجن وغرامة 3 ملايين ريال بانتظاره

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

مصادر: «النائب العام» یوجه بالتحقیق في مقطع الإساءة لقبائل الجنوب

مصادر: «النائب العام» یوجه بالتحقیق في مقطع الإساءة لقبائل الجنوب

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

قريباً.. تسجيل الزواج مع «الأحوال المدنية» و«مركز المعلومات»

قريباً.. تسجيل الزواج مع «الأحوال المدنية» و«مركز المعلومات»
0

تواصل – متابعات:

تطلق وزارة العدل قريباً مشروع تسجيل واقعات الزواج مع كل من الأحوال المدنية ومركز المعلومات الوطني.

وشددت الوزارة على المأذونين بضرورة إضافة رقم النسخة لهوية الزوج، والولي، والزوجة؛ لأن أحد اشتراطات مشروع تسجيل الواقعة إلكترونياً وجود رقم الهوية، بحسب “عكاظ”.

وأكدت مصادر أنه سيتعذر تسجيل أي عقد لا توجد به بيانات السجل المدني، بما في ذلك رقم بطاقة الأحوال.

وأوضحت أن القرار يقصد منه بيان جزء من متطلبات الربط مع الأحوال المدنية لإثبات واقعة الزواج، بحيث إذا قدمت وثيقة عقد النكاح للمحكمة لإدخالها في برنامج التصديق على عقود الأنكحة تظهر المعلومات لدى الجهات التي سيتم الربط معها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الفطر 

«الأحوال المدنية» تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الفطر 

«الأحوال المدنیة» توضح حقيقة الإعلان المتداول عن وجود وظائف شاغرة للنساء

«الأحوال المدنیة» توضح حقيقة الإعلان المتداول عن وجود وظائف شاغرة للنساء

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم على إصدار الهوية الوطنية

«الأحوال المدنية» تكشف حقيقة فرض رسوم على إصدار الهوية الوطنية

المطلق يدعو إلى دفع الزكاة والصدقة لمساعدة الشباب على الزواج    

المطلق يدعو إلى دفع الزكاة والصدقة لمساعدة الشباب على الزواج    

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>