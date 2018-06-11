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بالفيديو.. رسالة مؤثرة من قائد القوات الخاصة لرجال أمن الحج والعمرة

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تواصل – مكة المكرمة:

ظھر قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العمید دكتور عبدالله الغفیص، في مقطع فيديو متداول، وھو يتحدث مع رجال الأمن في المسجد الحرام؛ وجه لهم كلمات مؤثرة حثّھم خلالها على بذل المزيد لخدمة المعتمرين وزوار بیت الله الحرام.

وأضاف العمید الغفیص في كلمته لرجال الأمن، أنه “في لحظة من اللحظات قد يأتیك قاصد لبیت الله فیدعو لك بدعوة فتسعد سعادة لا تشقى بعدھا أبداً، ولو أسأت التعامل معه قد يدعو علیك دعوة في ھذا المكان تشقى فلا تسعد بعدھا”، مؤكداً: “يجب أن نحسن التعامل مع قاصد بیت الله حتى لو أساء إلينا”.

وتابع أنه يجب أن نتحمل لأننا رجال أمن ونمثل الدولة التي بذلت الكثیر، ومن ذلك البذل أن سخرت لھؤلاء القاصدين لبیت الله رجال أمن مثلكم، إن شاء الله يكونون عند حسن الظن”.

وأشار إلى أنه يجب ألا نتكلم ولا نرفع أيدينا إلا في حدود العمل والمساعدة والتوجیه فقط لا غیر.

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