بتوجيه خادم الحرمين وولي العهد.. باخرة مساعدات سعودية تصل السودان

تواصل – واس:

وصلت إلى ميناء بورتسودان باخرة تحمل على متنها 458 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جمهورية السودان الشقيق.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وبإشراف ومتابعة من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة.

ووفقاً للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية سيتم توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية في ولايتي البحر الأحمر وشمال كردفان منطقة وود عشانه.

وفيما يتعلق بالمواد الطبية سيتم توزيعها على 40 مركزاً صحياً و15 وحدة صحية في كافة الولايات السودانية. ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين 50 ألفاً في جميع الولايات السودانية.