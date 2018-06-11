خادم الحرمين يعقد اجتماعاً مع ملك الأردن وأمير الكويت ونائب رئيس الإمارات

تواصل – واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الصفا بمكة المكرمة اليوم، وإخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ومعالي مدير مكتب جلالة الملك السيد منار الدباس ومعالي مستشار جلالة الملك الدكتور محمد العسعس.

وحضر من الجانب الكويتي معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء السيد أنس خالد الصالح ومعالي مدير مكتب سمو أمير دولة الكويت أحمد فهد الفهد.

كما حضر من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل السيد محمد عبدالله القرقاوي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

وعقب الاجتماع أقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مأدبة سحور لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو .