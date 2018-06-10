عفيف.. وفاة وافدين غرقاً في بئر مياه (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تلقت عمليات الدفاع المدني في عفيف بلاغاً عن سقوط وافدين من الجنسية الهندية والباكستانية في بئر مياه سطحية شمال عفيف في منطقة هضاب الشعب؛ وذلك أثناء تعبئتهما للمياه بواسطة مضخات المياه.

وتعود التفاصيل إلى سقوط أحد الوافدين في قاع البئر فيما قام زميله الآخر بمحاولة إنقاذه وانتشاله وعند انتصافه في طريقه للخروج زلت قدمه ليسقطا معاً في قاع البئر ويلفظا أنفاسهما اختناقاً بعادم المضخة المستخدمة.

وباشر الدفاع المدني الموقع بمتابعة من الرائد سعد الحافي، الحادث وتم انتشالهما ونقلهما لمستشفى عفيف العام، فيما باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث.