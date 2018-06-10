دولة تنوي قتل 2600 «دب».. لهذا السبب

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تواصل – وكالات:

انتقد ناشطون وحقوقيون أوروبيون قرار الحكومة الرومانية إنقاص عدد الدببة في البلاد من خلال تشريع الصيد، وطالبوها بإعادة التفكير بخصوصه.

وسبب القرار موجة كبيرة من انتقادات ناشطين رومانيين ومنظمات عالمية على رأسها “وكالة التحقيقات البيئية”، طالبوا حكومات رومانيا ودول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة لوقف تهديد الحياة البرية.

وأكد خبراء أن الحكومة الرومانية تعرضت لضغوط من لوبي الزراعة وكذلك لوبي الصيد قبل إصدارها للقرار، كما رأوا أن تطبيق القرار يهدد وجود واستمرارية حيوانات الدببة في رومانيا.

وكانت الحكومة الرومانية قد أعلنت، في أبريل الماضي، عن خطة تشرع صيد الدببة البرية لكي يصل عددها من 6640 إلى 4000 دب، مبررة القرار بانتشار واسع لقطعان الدببة في المناطق السكنية.

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