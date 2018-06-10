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فضيحة جديدة تواجه «آبل»

فضيحة جديدة تواجه «آبل»
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تواصل – وكالات:

رفعت شركة “Shift” التقنية دعوى قضائية ضد آبل متهمة إياها بسرقة أحد شعاراتها التجارية.

وأوضح المتحدث باسم Shift أن “الشعار الجديد للمساعد الصوتي Siri الذي استعرضته آبل مؤخراً يشبه بتصميمه إلى حد كبير أحد الشعارات التجارية لشركته”.

وأكد المتحدث أن “Shift رفعت دعوى قضائية ضد آبل مطالبة إياها بتغيير الشعار المذكور، وفي حال رفضها ستطالبها بمبلغ 200 ألف دولار لتصمم هي شعاراً جديداً لها”.

يذكر أن آبل كانت قد أظهرت شعار “Siri” الجديد خلال استعراضها لنظام “iOS 12” المنتظر طرحه قريباً، الذي سيضيف العديد من الميزات والقدرات على أجهزتها الذكية.

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