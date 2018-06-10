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الجيش اليمني يعتقل قناصاً حوثياً ويسيطر على مواقع جديدة (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، سيطرته على الخط الرابط بين تعز والحديدة غرب البلاد، في خطوة من شأنها قطع شريان إمدادات ميليشيات الحوثي إلى جبهة الساحل الغربي.

ونشر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، فيديو للقناص الحوثي الذي تم أسره خلال المعارك، والمُكنَّى “أبو نصر”، لافتاً إلى أسره في موقع حصن مكائر، بجبهة العنين على خط الرمادة، غرب تعز.

وقال محور تعز العسكري في بيان صادر عنه، إن قوات الجيش بدعم من تحالف دعم الشرعية، سيطرت على مواقع عسكرية استراتيجية جديدة، إثر معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي، وتمكنت من تحرير حصن وقرية الكراش، وتلتي جباري والسد، وقرية القبع، في مديرية جبل حبشي، غرب تعز.

وأوضح أن الجيش الوطني بهذا التقدم تمكن من السيطرة الكاملة، على الخط الرابط بين تعز – الحديدة، في منطقة الرمادة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية.

وأضاف البيان أن” قوات الجيش سيطرت على نقطة مكائر وقحفة عبل، جنوب منطقة تبيشعة، مع السيطرة على قرية الدمينة”.

وأكد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، خلال المعارك واعتقال آخرين بينهم قناص.

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