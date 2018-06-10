إنقاذ حياة معتمرة «ستينية» من تضخم شرياني ونزيف في الدماغ

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

الإعلان عن 4882 وظيفة تعليمية مخصصة للرجال

مصادر: «النائب العام» یوجه بالتحقیق في مقطع الإساءة لقبائل الجنوب

مصادر: «النائب العام» یوجه بالتحقیق في مقطع الإساءة لقبائل الجنوب

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

تشمل تنظيف الأسنان وحليب الأطفال.. تعديلات على وثيقة الضمان الصحي

لمستحقي «حساب المواطن».. آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

لمستحقي «حساب المواطن».. آخر موعد للتسجيل في «الدفعة الثامنة»

إنقاذ حياة معتمرة «ستينية» من تضخم شرياني ونزيف في الدماغ

إنقاذ حياة معتمرة «ستينية» من تضخم شرياني ونزيف في الدماغ
0

تواصل – واس:

أنقذ فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب، وقسم الأشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، بتوفيق الله، حياة معتمرة تبلغ من العمر 60 عاماً أُصيبت بغيبوبة مؤقته وصداع شديد.

وأوضح استشاري القسطرة الدماغية الدكتور فيصل الغامدي، أن الفحوصات الأولية أظهرت إصابتها بنزيف دماغي من الدرجة الثانية؛ نتيجة تضخم شرياني لا يتعدى حجمه ٤ ملم تقرر على إثرها إجراء عملية باستخدام قسطرة لعلاج التضخم الشرياني بمشاركة فريق الأشعة التداخلية وفريق تخدير الأعصاب، حيث تم استخدام قسطرة لا يتعدى قطرها نصف ملم للوصول للتضخم الشرياني ومن ثم تم علاجه بنجاح بلفائف خاصة لمثل هذا النوع من الحالات، مؤكداً أن المريضة تماثلت للشفاء ولله الحمد في قسم العناية المركزة العصبية، وخرجت من المستشفى لتلتحق ببعثتها ولله الحمد والمنة.

وأضاف أن مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة توفر خدمة القسطرة الدماغية على مدار الساعة لعلاج مختلف الحالات التي تشمل جلطات الدماغ، وتضخم شرايين الدماغ، وتشوهات الأوعية الدموية الدماغية التي تستقبلها المدينة الطبية من مختلف مستشفيات منطقة مكة المكرمة والمناطق المجاورة لما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات عالية المستوى.

ولفت الغامدي إلى أن حالات القسطرة الدماغية داخل المدينة الطبية في ازدياد حسب إحصائية المركز التي بينت أنه في عام ٢٠١٦ تم إجراء ٤٢ قسطرة دماغية تشخيصية، و٢٣ قسطرة دماغية علاجية ليتضاعف عدد المرضى في عام ٢٠١٧ ليصل إلى ٩٤ قسطرة دماغية تشخيصية و٧٨ قسطرة دماغية علاجية جميعها تمت متابعتهم بشكل دوري ومنتظم في عيادة القسطرة الدماغية وعيادة جراحة المخ والأعصاب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لأول مرة.. نجاح علمي كبير في مواجهة «الزهايمر»

لأول مرة.. نجاح علمي كبير في مواجهة «الزهايمر»

إنقاذ أربعينية من نزيف رحمي شديد في سكاكا

إنقاذ أربعينية من نزيف رحمي شديد في سكاكا

متى تجب استشارة الطبيب إن حدث «نزيف الأنف»؟

متى تجب استشارة الطبيب إن حدث «نزيف الأنف»؟

منشآت تستغل «القيمة المضافة» وترفع أرباحها 467%.. بهذه الحيلة

منشآت تستغل «القيمة المضافة» وترفع أرباحها 467%.. بهذه الحيلة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)
تقارير وحوارات

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.. منبر لنشر علوم القرآن والسنة (صور)

المزيد
تطهير وتعطير وتطوير
تدوينات حرة

تطهير وتعطير وتطوير

المزيد
«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته
تقارير وحوارات

«الغماري» رئيس أركان الحوثي سجل حافل في الإجرام.. هكذا تم تصفيته

المزيد
لولا اختلاف الأصوات
تدوينات حرة

لولا اختلاف الأصوات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>