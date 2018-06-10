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مشاهد مؤثرة.. إنقاذ طفلة دفنتها عائلتها «حية» مدة 7 ساعات (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أنقذت الشرطة البرازيلية في حديقة Xingu الوطنية بولاية ماتو غروسو، طفلة حديثة الولادة بعد أن دفنتها عائلتها “حية” مدة 7 ساعات.

وتمكن الضباط من إخراج الطفلة العارية وحبلها السري ملتصق بجسدها، خارج الرمل من فناء خلفي لبيت في بلدة Canarana، وعثروا عليها في حفرة عمقها 50 سم، عقب الاطلاع على تقرير مجهول المصدر، حسبما ذكرت O Globo.

وبعد ذلك، ألقي القبض على جدتها البالغة من العمر 57 عاماً، بتهمة محاولة القتل، كما احتجزت الشرطة والدة الطفلة، ولكن تم إطلاق سراحهما فيما بعد.

وفي حديثه مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال المدعي العام، باولو روبيرتو دو برادو: “نحقق فيما إذا كان هنالك محاولة لقتل الطفلة عمداً، أو كشف حقيقة الاعتقاد بأنها كانت ميتة”.

وبعد إنقاذها، تم نقل الطفلة إلى الرعاية المركزة في مستشفى Boa Agua؛ نتيجة انخفاض حرارة جسمها وتعرضها لمشاكل في الجهاز التنفسي؛ وذلك تحت إشراف سلطات الولاية.

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