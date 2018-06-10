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ميزة جديدة مذهلة للتحكم بـ«هواتف آيفون».. لن تتخيلها (فيديو)

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تواصل – وكالات:

طور مهندس البرمجة، مات موس، وظيفة جديدة في نظام تشغيل “iOS 12‎” لآيفون، تسمح بالتحكم بالهاتف الذكي بالعيون فقط.

وأنشأ موس تطبيقاً خاصاً وعرض توضيحات هذا التطبيق وكيفية استخدامه على صفحته في “تويتر”، وقال في تغريدته: “تحكموا بهواتفكم عن طريق العيون، بمجرد إلقاء نظرة على الزر الذي تريدون تشغيله وارمشوا لتفعيله”.

ودعم نظام التشغيل الجديد لأجهزة الآيفون وآيباد بميزة “ARKit” من الجيل الثاني، تسمح ببرمجة التطبيق بحيث يكون قادراً على تحريك المؤشر على الشاشة بمساعدة حركة العين، وفتح البرامج برمشة منها.

ولا تعد الميزة الجديدة طريقة مبتكرة حديثة يجربها محبو التقنيات الحديثة فحسب، بل ستساعد ذوي الإعاقات الجسدية المختلفة على التحكم بهواتفهم المحمولة مهما كانت درجة الإعاقة.

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