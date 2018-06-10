وفد من إمارة تبوك يزور منزل الفتاة المُعنَّفة ويكشف عن مفاجأة

تواصل – تبوك:

أعلنت إمارة منطقة تبوك، أن مدير عام الحقوق الخاصة بالإمارة قام بزيارة لمنزل الأسرة التي ادعت ابنتهم تعرضها للتعنيف مع أشقائها من أسرتها، واطلع خلال الزيارة على مكان الإقامة والتقى بالأطفال أشقاء الفتاة ووالدها.

وأوضحت الإمارة في بيان لها، أن الأسرة تسكن في فيلا ملائمة تعكس وضعاً اجتماعياً واقتصادياً جيداً، وتتوفر فيها كل مقومات الحياة حتى الترفيهية.

وأضافت أنه بالمشاهدة الميدانية وسؤال الأبناء اتضح أنهم يواصلون دراستهم ومتفوقون فيها، مؤكدة أن وضع الأسرة طبيعي جداً وليس هناك مؤشرات للتعنيف الأسري.

ولفت البيان إلى أن وحدة الحماية الاجتماعية ستقوم بإعداد تقرير مفصل عن الوضع العام للأسرة بعد الالتقاء بالفتاة.