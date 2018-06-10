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استئصال ورم ضخم من مبيض فتاة بمستشفى القريات

استئصال ورم ضخم من مبيض فتاة بمستشفى القريات
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تواصل – عبدالله النعيم:

أجرى فريق طبي بمستشفى القريات العام جراحة دقيقة لاستئصال ورم حجمه 20×25 سم من مبيض فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، حيث تكللت بالنجاح بفضل الله.

وكانت المريضة تعاني منذ فترة من انتفاخ بالبطن حتى احتل الورم البطن بالكامل، وبعد المعاينة تبين وجود كيس يبلغ حجمه 20×25 سم وجرى استئصال الورم بالكامل والمحافظة على المبيض – ولله الحمد – وتحظى المريضة بعناية ومتابعة من الفريق الطبي وهي في حالة صحية جيدة متماثلة للشفاء التام، بإذن الله.

وأوضحت صحة القريات أنه بات يتوفر لديهم الإمكانات لعلاج الأمراض النسائية المتقدمة، من غرف عمليات وتجهيزات بما في ذلك الأجهزة اللازمة لعمليات المناظير والكوادر المدربة لإجراء مثل هذه العمليات.

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