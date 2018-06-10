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شرطة الرياض: القبض على «هندي» يصنع الخمور ويروج لها (صور)

شرطة الرياض: القبض على «هندي» يصنع الخمور ويروج لها (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مقيم هندي في العقد الثالث من العمر يعمل في إنتاج الخمور وترويجها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن المتابعة الأمنية الميدانية لتنفيذ الأنظمة وتعقب مخالفيها أسفرت عن القبض على مقيم هندي الجنسية، في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الأدلة على قيامه بإنتاج الخمور في غرفة يسكن فيها بغرب مدينة الرياض وترويجها.

وأسفرت إجراءات تفتيش الغرفة عن ضبط عدد (٧) براميل سعة (٢٥٠) لتراً، (٦) منها مليئة بالخمر، بالإضافة إلى مواد ومعدات متنوعة تستخدم في إنتاجه.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإيقاف المتهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

 

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