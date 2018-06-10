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حرس الحدود يفتح باب القبول للوظائف النسائية العسكرية.. تعرّف على التفاصيل

حرس الحدود يفتح باب القبول للوظائف النسائية العسكرية.. تعرّف على التفاصيل
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب القبول عبر (منصة أبشر توظيف) على الرابط التالي (هنا)، اعتباراً من يوم الأحد 10/ 10/ 1439هـ، وحتى يوم السبت 16/ 10/ 1439هـ أو اكتمال العدد؛ وذلك للوظائف النسائية العسكرية الشاغرة برتبة (جندي مفتشة أمنية) بالمناطق: (الرياض – جازان – مكة المكرمة – الحدود الشمالية – تبوك – الشرقية – عسير – نجران – المدينة المنورة – الجوف).

وأوضحت المديرية أن الشروط الواجب توافرها هي: أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وأن لا تكون موظفة مدنية أو عسكرية أو مفصولة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون المتقدمة حاصلة على هوية وطنية مستقلة، وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً، وأن يكون الحد الأدنى للطول 160 سم للأعمال الميدانية و155 سم لبقية الأعمال على أن يتناسب الطول مع الوزن، وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي حالياً أو مستقبلاً.

ومن ضمن الشروط أيضاً أن تجتاز المتقدمة جميع مراحل وإجراءات القبول والمقابلة الشخصية، والحد الأدنى للمؤهل العلمي الثانوية العامة وما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة، ويتم تحديد واختيار مراجعة لجنة القبول في استمارة القبول الإلكترونية عند تقديم الطلب عبر الموقع بنفس مناطق التعيين.

وأفادت المديرية العامة لحرس الحدود أن على المتقدمة عند مراجعة لجان القبول اصطحاب المستندات التالية: أصل المؤهلات العلمية مع صورة منها للمطابقة، أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، أصل دفتر العائلة مع صورة للمطابقة، التقيد بمواعيد مراجعة اللجنة كما يحق للجنة استبعاد أي متقدمة لا تلتزم بالمواعيد المحددة لها بالمراجعة.

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