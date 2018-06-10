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بالصور.. أهالي العارضة يؤدون صلاة الميت على ضحايا المقذوف الحوثي
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تواصل – فريق التحرير:

أدى وكیلا إمارة جازان علي عقیل ورياض الشیخ، وجموع من المصلین، صلاة المیت على الشھداء الثلاثة المدنیین، بجامع عبدالرحمن أبوحیمد بمحافظة العارضة بعد صلاة ظھر الیوم الأحد، عقب سقوط مقذوف أطلقته میلیشیا الحوثي التابعة لإيران على منطقة جازان.

ونقل “العقیل” و”الشیخ” تعازي خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العھد لذوي الشھداء الثلاثة، وھم أحمد سحاري، وعبده سحاري، وسعود سحاري، سائلین الله، عز وجل، أن يتغمد الشھداء بواسع رحمته، وأن يسكنھم فسیح جناته، وأن يلھم أھلھم وذويھم الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشھداء عن فخرھم واعتزازھم باستشھاد أبنائھم، رحمھم الله، مجددين العھد والولاء للقیادة الرشیدة، سائلین الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنھا واستقرارھا.

 

 

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