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انتعاش أسواق الذهب مع قرب عيد الفطر (صور)

انتعاش أسواق الذهب مع قرب عيد الفطر (صور)
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تواصل – واس:

سجلت أسواق الذهب بمنطقة عسير انتعاشاً وحركة شرائية مُرتفعة مع حلول عيد الفطر المبارك، وإقامة احتفالات الزواج خلال إجازة الصيف .

ويُعد الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة المُرتفعة وأحد أهم أدوات الزينة للنساء، حيث يقبل بعض أفراد المجتمع على شراءه مع قرب مناسبات الأعياد بشكل ملحوظ، مما ساعد في ارتفاع أسعاره في الفترة الحالية.

وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية على محلات ومعارض الذهب بأبها التي تشهد إقبالاً على الشراء من قبل السيدات، ومن الشباب المقبلين على الزواج، قدم بعض الباعة وأصحاب المعارض نصائح متعددة للراغبين في الشراء.

ويرى البائع مبارك حسن الابتعاد عن شراء الذهب المشغول كثيراً، والذهب الملون لأنهما عند الحاجة للبيع يكون فيه خسارة ويفقد قيمته الشرائية ولا يعوض ولو جزء يسير من المبلغ المدفوع، مؤكداً أهمية معرفة ثمن غرام الذهب وعياره قبل الشراء، وملاحظة كتابة رقم ونوع العيار على القطع الذهبية.

وأضاف أن أفضل أنواع الذهب هو عيار 24 لنقائه، يليه عيار 22، في حين يُعد عيار 18 الأقل جودة لكثرة الشوائب فيه، ويزداد الطلب في الأسواق حالياً على عيار 21، لافتاً إلى أهمية أن لا ينخدع المشتري بثقل قطعة الذهب، فعيار الذهب المهم أهم من ثقله.

من جهته أوضح الباع محمد بن خالد أن عمليات شراء الذهب شهدت ارتفاعاً مع اقتراب العيد، مشيراً إلى أن الجنسيات العربية والأسيوية يميلون لشراء واقتناء الذهب السعودي قبل فترات الإجازات وسفرهم لأوطانهم.

بدوره أكد صاحب محل للذهب عبد الله عسيري أن موسم الزواج بعد عيد الفطر أسهم بشكل مباشر في الإقبال المتزايد على شراء الذهب، مبيناً أن الذهب شهد خلال الأيام الماضية أسعار متفاوتة ليصل عيار 24 لـ 156.37 ريال، وعيار 22 بمبلغ 143.34 ريال، وعيار 12 بمبلغ 78.18 ريال في حين بلغ سعر أوقية الذهب 4863 ريالاً.

 

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