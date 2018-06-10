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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية في أول زيارة للمفتي بعد تولي مهامه
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أمس في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وهنأ سماحة المفتي، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية ، راجياً له التوفيق في أداء مهامه ، والنهوض برسالة الوزارة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفي مقدمتها الدعوة إلى الله ، والعناية ببيوت الله .

فيما استمع الدكتور آل الشيخ لنصائح وتوجيهات سماحة المفتي، معرباً في ذات الوقت عن شكره وتقديره لسماحة المفتي على ما أبداه من مشاعر طيبة، وتوجيهات رشيدة وسديدة سوف تكون ــ بإذن الله ــ نبراساً له في العمل ، وفي السير على منهج علمائنا الأجلاء في خدمة العمل الإسلامي ، راجياً من المولى القدير التوفيق والسداد على ما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات ، وأن يكون في مستوى الثقة التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- .

 

 

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