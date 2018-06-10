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خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في «شهداء جازان»

خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في «شهداء جازان»
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تواصل  – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد ثلاثة مدنيين في منطقة جازان بمقذوف أُطلق من داخل الأراضي اليمنية.

وأعرب الملك عبد الله الثاني في البرقية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الاعتداءات الجبانة والمتكررة، التي تستهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، مؤكدًا جلالته وقوف الأردن إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعبر جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته، وأن يجنب المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل مكروه.

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